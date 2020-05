Video over online vrouwenhaat schokt Duitsland

Een uitzending van feminist Sophie Passmann over misogynie op internet houdt de gemoederen in Duitsland nu al twee weken bezig, meldt Deutsche Welle. In haar video Männerwelten die eerder deze maand op primetime werd uitgezonden door de zenderPro7, leidt ze de kijker langs verschillende ‘tentoonstellingen’ met online vrouwenhaat.

Passmann begint bij een serie dickpics (“hedendaagse kunst die je ongevraagd door de kunstenaar krijgt toegestuurd”), en behandelt vervolgens seksueel getoonzette en vrouwvijandige reacties op YouTube-video’s en opdringerige en hatelijke privéberichten. Ten slotte laat Passmann de kleding zien die vrouwen droegen toen ze werden verkracht.

De ‘reportage’ die werd uitgezonden in de zendtijd van twee populaire komieken, leidde op sociale media nog dagenlang tot reacties van vrouwen die vergelijkbare ervaringen hebben als de vrouwen die door Passmann aan het woord werden gelaten. Mannen reageerden geschokt. “Veel mannen begrijpen eindelijk dat ze allemaal wel een vrouw kennen die hetzelfde heeft meegemaakt”, verklaart Ricarda Lang van de Groenen tegenover Deutsche Welle. Op YouTube is de video inmiddels 3,8 miljoen keer bekeken.

