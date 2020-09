Vogels zongen tijdens lockdown sexyer liedjes

Veel vogelaars was het al opgevallen maar nu is het ook wetenschappelijk vastgesteld: tijdens de lockdown gingen vogels anders zingen. Door de zang van vogels over tientallen jaren te analyseren, stelden wetenschappers vast dat de stilte van de lockdown inderdaad gepaard ging met een ander soort zang. De vogels verhoogden de kwaliteit van hun gezang, dat rijker en zachter ging klinken maar tegelijkertijd over grotere afstanden hoorbaar was.

Voor het menselijk oor leek het overigens of de vogels luider gingen zingen maar dat bleek in de praktijk niet het geval. De vogels maakten gebruik van de toegenomen ruimte in het geluidsspectrum die ontstond bij het wegvallen van door mensen veroorzaakt lawaai. De mannetjes staken volgens de onderzoekers ‘sexyer’ liedjes af waar de vrouwtjes meer op reageerden.

In San Francisco wordt de zang van de witkruingors in de buurt van de Golden Gate Bridge al tientallen jaren geregistreerd en bestudeerd. Daardoor konden de effecten van de lockdown in kaart gebracht worden. Tijdens die periode viel de verkeersdrukte terug naar niveau’s die sinds de jaren vijftig niet meer waren voorgekomen. Het bijbehorende lawaai werd ook drastisch minder.

Dr. Elizabeth Derryberry van de Amerikaanse Universiteit van Tennessee zegt dat nu duidelijk is wat voor enorm effect mensen hebben op vogelzang en -communicatie, met name in de steden. Het onderzoek laat zien dat het verminderen van geluidsniveau vrijwel meteen gevolgen heeft voor de natuur. “Dat is zo opwindend omdat veel dingen die we al doen om de natuur te helpen juist veel tijd nodig hebben.”

Overigens hadden ook veel mensen baat bij de stilte die met de lockdown gepaard ging, alleen al omdat vogelzang daardoor beter te horen was en dat geluid een gunstig effect heeft op de geestelijke gezondheid, aldus dr. Derryberry tegenover de BBC.

cc-foto: Jerry Mcfarland