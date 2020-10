Het coronavirus bestrijden is vooral een kwestie van zelf tellen en meten: maximaal vier personen, op anderhalve meter afstand bijvoorbeeld. NOS op 3 legt helder uit hoe je met rekenkunst ook kunt zien hoe de toekomst er hoogstwaarschijnlijk uit gaat zien. Het is zelfs het enige middel om inzicht te krijgen in de fratsen van het virus, dat altijd een voorsprong van elf dagen op ons heeft. In april liet NOS op 3 met wat wiskunde kunt zien hoe snel het virus om zich heen kan grijpen. Nu keren ze het proces om: hoe sterk moet het virus nu teruggedrongen worden om straks in groepsverband een gezellige Kerst te kunnen vieren? En aan wat voor maatregelen moet je dan denken?

