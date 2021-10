Vos verstoort voetbalwedstrijd en laat zich niet verjagen

Geen video? Klik hier.

Een wedstrijd tussen twee voetbalclubs in Estland werd zondagavond tien minuten voor het einde ontregeld door een vos. Het dier onderzocht eerst een plastic tasje dat het veld was opgewaaid en begon zich toen te vermaken op het veld. Een steeds wanhopiger wordende scheidsrechter probeerde het dier te verjagen met een stok maar dat had niet het gewenste effect. Integendeel, de vos verdween wel even maar keerde steeds terug naar het veld. Het nemen van een penalty moest uitgesteld worden, en mislukte daarna. De vos vertrok uiteindelijk maar niet na eerst nog even z’n behoefte te hebben gedaan op het veld. Tot groot plezier van de toeschouwers.

Het dier is naar verluidt een bekende van de club en vertoont zich vaker in de buurt van het voetbalveld.