Vreedzaam vlees overtuigt chefs en culinaire kenners

In het Japans-Peruaanse toprestaurant Chotto Matte in Londen kwamen tal van chefs en culinaire critici bijeen om te proeven van het nieuwe vlees van Redefine Meat. Dit Israëlische bedrijf schotelde hen zowel rund- als lamsvlees voor. Het vlees is nieuw omdat er geen dieren voor worden gedood. Het recept is geheim maar bevat onder meer kikkererwten (ook zonder kikkers) en het product wordt gemaakt met 3D-printers om de textuur van echte dode dieren te bereiken. Om de beleving nog identieker te maken wordt plantaardig bloed toegevoegd. De producten zijn niet zozeer bedoeld voor vegetariërs als wel om vleeseters een diervriendelijker weg te laten inslaan.

Het bedrijf heeft net 135 miljoen dollar aan investeringsgeld bij elkaar gehaald om in Nederland een nieuwe vleesfabriek te bouwen. Volgens topman Shai Hayman wil het bedrijf de wereld niet alleen verbeteren maar ook smakelijker maken. Goedkoper vooralsnog niet want het vreedzame vlees is aan de prijzige kant: 30 euro per kilo. Gewoon vlees kost 8 euro per kilo. Maar daar moet je dan eerst een klein lammetje voor dood maken.

Het nieuwe vlees slaagt er intussen zelfs in Franse sterrenchefs te overtuigen, zoals Daniel Galmiche.

