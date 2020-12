Wat als de Australische overheid eerlijk zou zijn over de klimaatdoelen

De Australische overheid heeft geen spreektijd toegewezen gekregen tijdens de klimaattop die dit weekend wordt gehouden. De top wordt georganiseerd door Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Naties met als doel de deelnemende landen aan te sporen een tandje bij te zetten om de klimaatdoelstellingen te behalen. Australië daarentegen liet in aanloop naar de top toe al weten geenszins van plan te zijn iets aan het huidige beleid te veranderen. Nu premier Scott Morrison daarom geweerd wordt van de top, heeft het collectief van The Juice Media namens de regering een video uitgebracht om alsnog de Australische boodschap over te brengen.

