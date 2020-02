Het Australische mediacollectief The Juice Media presenteert in de serie Honest Government Ads een nieuwe aflevering, dit keer over de nasleep van de bosbranden die het land teisteren. De conservatieve regering, die geleid wordt door hardnekkig klimaatontkenner Scott Morrison, voert de investeringen in fossiele industrie juist op. Het volksvijandige regeringsbeleid ten opzichte van de klimaatcrisis wordt door The Juice Media samengevat in de pakkende slogan: Get F***ing Used To It.

De clip legt haarfijn uit hoe het regeringsbeleid er op gericht is om de veroorzakers van klimaatverandering, de grote industrieën, uit de wind te houden. Hoe zou de reactie zijn geweest, vraagt de clip, als de dodelijke verwoestingen die het land daardoor nu treffen aangericht waren door terroristen?