Willem-Alexander had z’n Zoom-gesprek niet beveiligd

Dit bericht bekijken op Instagram Willem-Alexander had z’n Zoomgesprek niet beveiligd 🤴 Een bericht gedeeld door Roel Maalderink (@roelmaalderink) op 28 Apr 2020 om 12:28 (PDT)

Maandag was het Koningsdag, of nee, Woningsdag. Vanwege het coronavirus vierde koning Willem-Alexander zijn verjaardag samen met zijn gezin vanuit Paleis Huis ten Bosch. Via een Zoom-gesprek belde de koninklijke familie, waaronder prinses Beatrix, maar ook prins Constantijn en het neefje van de koning prins Bernhard junior in om Wim-Lex te feliciteren. Dankzij een foutje kon ook Roel Maalderink inbellen met een speciale verjaardagsboodschap voor de koning.

