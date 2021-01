Woedende Omtzigt: kabinet voert meteen weer nieuwe Rutte-doctrine in

Pieter Omtzigt (CDA) over het achterhouden van informatie door het kabinet, ‘de nieuwe Rutte-doctrine’: pic.twitter.com/eelepT1U4f — Guus Valk (@apjvalk) January 19, 2021

De informatieverstrekking van het kabinet aan Kamer en media over de toeslagenaffaire was jarenlang belabberd. En niet alleen daar: bij tal van onderwerpen laat de informatievoorziening te wensen over. Documenten worden niet verstrekt, en in de wel openbaar gemaakte stukken worden enorme passages zwartgemaakt, omdat het ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ zou betreffen. De Rutte-doctrine wordt deze handelswijze genoemd sinds de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag.

Nadat de commissie haar rapport presenteerde, beloofde Mark Rutte beterschap. Maar maakt de premier die belofte waar? CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die de toeslagenaffaire samen met Renske Leijten (SP) aanhangig maakte in het parlement, heeft er weinig vertrouwen in. Omstreden passages worden nu niet meer zwartgelakt, maar wit gemaakt, stelde hij dinsdagmiddag vast tijdens het Kamerdebat over het kinderopvangtoeslagrapport.

Ook in een ander opzicht is de informatieverstrekking nog altijd om te huilen. Als voorbeeld liet Omtzigt de antwoorden van het kabinet zien op vragen die hij in december stelde. “Antwoord 9 is: zie antwoord vraag 8. Antwoord 10: zie antwoord vraag 9.” En zo door tot antwoord 24. Maar wat stond er nu als antwoord op vraag 8? “Er staat gewoon bij: wij vinden het niet zinnig om dit antwoord te geven.”

“Dit is de nieuwe Rutte-doctrine”, aldus Omtzigt met nauwelijks verholen woede. De CDA’er, die namens de Raad voor Europa onderzoek deed naar de moord op de bekende journalist Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta, trok een vergelijking met de eilandstaat in de Middellandse Zee. “Ik kwam daar een staat tegen die niet functioneerde. Heel lang heb ik voor onmogelijk gehouden om een vergelijking tussen Malta en Nederland te maken. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht.”

Volgens Omtzigt onderhoudt het kabinet te innige banden met de Tweede Kamer en een groot deel van de media. “Als je moeilijke vragen stelt, ben jij het probleem in het kabinet.” Zo kon het volgens Omtzigt gebeuren dat de tienduizenden ouders die het slachtoffer werden van de kinderopvangtoeslagaffaire, tijdenlang buiten beeld bleven.