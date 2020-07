Geen video? Klik hier.

Een mannetjeswolf die rondhing op het strand van de kustplaats Otranto, in de hak van Italië, is gevangen. Het dier had bijnaam gekregen ‘de goede wolf van het Alimini-strand’ omdat hij zo speels, benaderbaar en aardig was. Helemaal klopte dat niet want de wolf had in de afgelopen weken twee keer mensen aangevallen. Van een klein meisje rukte hij de kleren af en een joggende vrouw verwondde hij licht. Op een video is te zien hoe hij er met de handdoek van een visser vandoor gaat.

Ondanks een verbod om contact te zoeken met de wolf werd het dier steeds meer een toeristische attractie. De autoriteiten besloten in actie te komen om het wilde dier te beschermen en ongelukken te voorkomen.

Het uitzonderlijke gedrag van het dier is niet natuurlijk want wolven mijden contact met mensen. Kenners vermoeden dat de jonge wolf in gevangenschap is gehouden, mede omdat er sporen van een halsband zichtbaar zijn. Natuurbeheerders hebben het dier verdoofd en gevangen. De wolf wordt overgebracht naar een opvangcentrum in een natuurreservaat in de heuvels.