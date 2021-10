‘Wopke, zet de afdeling toeslagen op de belastingontwijkers’

Pieter Derks kreeg een brief van een luisteraar. Kon hij niet eens wat positiever zijn? De Druktemaker vindt het niet eenvoudig. “Het is een kunst om opbouwend en positief te blijven. Maar misschien kan ik Wopke Hoekstra nog wat suggesties en brainfarts geven. Want ik kan wel roepen dat hij op papier waarschijnlijk niets verkeerds heeft gedaan en dat dat precies het probleem is: de vanzelfsprekendheid waarmee McKinsey het personeelspensioen via een belastingparadijs laat lopen, de vanzelfsprekendheid waarmee iemand die een goededoelenproject in Afrika wil opzetten daar een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden voor nodig heeft, en niemand van zijn vriendjes daar vragen over stelt, maar dan ben ik weer zo negatief.”

“Dus laat ik een suggestie doen: dit is een prachtige kans voor Wopke om te laten zien dat hij het meent. Als hij nou morgen aankondigt dat belastingontwijking keihard wordt aangepakt en bijvoorbeeld zegt: ‘We hebben de afgelopen jaren iedereen die weleens drugs gebruikte verantwoordelijk gehouden voor liquidaties, dus laten we nu iedereen die wel eens een BV’tje op de Seychellen gebruikt verantwoordelijk houden voor de georganiseerde misdaad’. Overigens denk ik dat op de Zuidas veel pakken rondlopen die in beide categorieën vallen, dus misschien daar maar eens beginnen met zoeken. Wat nu als Wopke zegt: ‘Wij beschouwen het bedrag aan niet-betaalde belasting voortaan als een uitkering’, zodat al die centenschuivers worden behandeld als iedereen met een uitkering. Dus dat betekent: verplicht vrijwilligerswerk en bij de balie komen bewijzen dat je stofzuiger echt kapot is. Om zeker te zijn dat de regels met het grootst mogelijke sadisme worden gehandhaafd, zetten we er een team van de afdeling toeslagen op.”