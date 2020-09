Zo probeerde Trump te voorkomen dat miljoenen zwarte Amerikanen zouden stemmen

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Channel 4 heeft de hand weten te leggen op een database die Donald Trump vier jaar geleden heeft gebruikt om de verkiezingen te winnen. Daaruit blijkt dat zijn campagnemedewerkers alles in het werk stelden om ervoor te zorgen dat 3,5 miljoen met name genoemde zwarte Amerikanen niet zouden gaan stemmen. Bij de verkiezingen van 2016 daalde de opkomst onder zwarten voor het eerst in twintig jaar.

Trump riep in 2016 de hulp van het zeer omstreden bedrijf Cambrigde Analytica in. De campagnemedewerkers deelden verschillende groepen kiezers in verschillende categorieën in. Zo belandden 3,5 miljoen zwarte stemmers in de categorie ‘Deterrence’ (afschrikking).

Volgens Channel 4 maakte de Trump-campagne onder meer Facebook-advertenties die specifiek waren gericht op zwarte stemmers in swing states. Het ging daarbij bijvoorbeeld om een video waarin Hillary Clinton zwarte jongeren afschilderde als ‘superroofdieren’.

Alleen al in de staat Georgia werd er 55.000 dollar uitgegeven om die video onder de aandacht te brengen van zwarte Facebook-gebruikers. Op die manier probeerden Trumps campagnemedewerkers zwarten, die al decennia in grote meerderheid voor de Democratische presidentskandidaat stemmen, te ontmoedigen om naar de stembus te gaan.

Zwarte Amerikanen zijn al jaren het slachtoffer van ‘voter suppression’. Berucht zijn de verkiezingen van 2000, toen George W. Bush en Al Gore ongeveer evenveel stemmen haalden in Florida. In die staat, die destijds werd bestuurd door George’ broer Jeb, werden dat jaar 12.000 mensen ten onrechte uitgesloten van het kiesrecht. Het ging hoofdzakelijk om zwarte kiezers, die Gore vrijwel zeker de overwinning zouden hebben bezorgd.