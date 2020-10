Zo smerig zien badeendjes er aan de binnenkant uit

Aan de binnenkant van badeendjes groeit zwarte schimmel. Dat ontdekte een moeder die benieuwd was hoe het vrolijke speelgoed er van binnen uit ziet en besloot de badeendjes van haar kinderen open te snijden. “Ik ga ze allemaal weggooien en nooit nieuwe kopen”, schrijft ze een in een Facebook-post waarover verscheidene media berichten.

De moeder was benieuwd geraakt naar de binnenkant van het speelgoed na een bericht over een Amerikaans jongetje dat bijna zijn oog was kwijtgeraakt nadat hij met een badeend water in zijn oog had gespoten. Door het vervuilde water kreeg het jongetje een bacteriële infectie.