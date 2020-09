Zo verspreiden druppels en aerosolen zich tijdens het zingen

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Door grote uitbraken bij koren en in kerken werd het aan het begin van de pandemie al snel duidelijk: zingen is gevaarlijk in tijden van corona. Tijdens het zingen komen er meer vochtdeeltjes vrij dan tijdens een gesprek. Om te laten zien hoe die druppels en aerosolen zich verspreiden, maakte The Conversation een video van een man die een toonladder zingt.

Daaruit blijkt dat niet elke toon hetzelfde effect heeft. Zo verschilt de richting van de druppels per toon. Ook worden er bij het zingen van sommige tonen (‘do’ en ‘fa’) meer aerosolen geproduceerd. Ook opvallend is dat de vochtdeeltjes nog opmerkelijk lang blijven rondzweven. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de kans op een coronabesmetting zo groot is als de ruimte niet goed wordt geventileerd.

Wie toch wil zingen, kan dat volgens The Conversation daarom beter buiten doen. Het helpt ook om ten minste twee meter uit elkaar te gaan staan en om niet te lang bij elkaar te komen.