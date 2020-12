Natuurlijk, de zorgmedewerkers, de hulpverleners, de leraren, de schoonmakers, de essentiële beroepen, zij allen verdienen ons luide applaus omdat zij ons dit jaar lieten overleven. Maar er waren nog andere wezens die te hulp schoten om te voorkomen dat we radeloos, gek of allebei werden in deze krankzinnige tijd van angst en eenzaamheid. De honden, de trouwste metgezellen van de mens sinds de vroegste tijden. Terecht krijgt het dier weer een plaats in het Witte Huis nu het beest dat moet verlaten. Bekijk deze prachtige ode aan het dier dat ons altijd begrijpt en snapt dat het andersom niet zo het geval is.

