Geen video? Klik hier.

Medewerkers van het Martini-ziekenhuis in Groningen hebben de #Jerusalemachallenge opgepakt, de uitdaging die zich als een vrolijkmakend virus over de hele wereld verspreid. “Wij staan voor u klaar, gaan de strijd aan en zullen u nooit alleen laten staan. Samen voor de beste zorg!” schrijven ze ter begeleiding. Ook in andere zorginstellingen zijn medewerkers aan het dansen geslagen om zo een boodschap van hoop te verspreiden.

Het AD schrijft over de rage rond het Zuid-Afrikaanse nummer van de dj Master KG:

De relatie met zorgwerkers zou zijn gelegd toen Zuid-Afrikaanse artsen en verpleegkundigen ontspanning zochten temidden van de corona-ellende. Zuid-Afrika is zwaar getroffen door het virus, met 650.000 besmettingen en bijna 17.000 doden. Over de hele wereld hebben beroemdheden, studenten, bouwvakkers en gezondheidswerkers inmiddels hun video’s waarin ze meedansen in de #JerusalemaChallenge, onder wie voetballer Ronaldo. En ook de Zuid-Afrikaanse minister van Financiën Tito Mboweni deed thuis in de keuken mee met de hype, al vonden sommigen dat hij niet echt soepel was in de heupen. Inmiddels zijn er vele variaties, bijvoorbeeld dansen met een bord eten in je hand. ‘Het gaat erom optimistisch te blijven tijdens de coronaviruspandemie’, schreef een Zuid-Afrikaanse recensent.