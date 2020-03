100-jarige verzwakte man geneest van coronavirus

Hoopvol nieuws uit China waar een 100-jarige man uit het ziekenhuis is ontslagen nadat hij was hersteld van besmetting met het coronavirus. De man maakt deel uit van een groep van 80 patiënten die door het ziekenhuis in Wuhan, de grootste brandhaard van de ziekte, is ontslagen.

Het herstel van de man is extra bijzonder omdat zijn gezondheid zwak is. Hij lijdt aan verhoogde bloeddruk, aan hartfalen en Alzheimer. Hij heeft een reeks behandelingen ondergaan door militaire artsen.

Het doembeeld dat ouderen massaal slachtoffer worden van het coronavirus moet bijgesteld worden, zegt de de Britse topmedicus Chris Whitty. De overgrote meerderheid van de oudere patiënten zal de ziekte overleven, aldus de arts. “Zelf in de meest kwetsbare, oudste groepen, in een zorgsysteem dat zwaar onder druk staat zoals Hubei, overleeft de grootste groep patiënten, meer dan 90 procent. Het is gemakkelijk om te denken dat als je ouder bent en het virus krijgt dat het einde oefening is maar dat is absoluut niet waar. Het overgrote deel van de mensen zal herstellen van het virus, zelfs als ze in de tachtig zijn,” verklaart Whitty in The Independent.

cc-foto: NIAID-RML