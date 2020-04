2020 Dreigt warmste jaar te worden sinds metingen begonnen

Er is een kans van tussen de 50 en 75 procent dat 2020 het warmste jaar ooit gemeten wordt. Dat stelt de US National Oceanic and Atmospheric Administration. Volgens het Amerikaanse agentschap volgen de temperaturen dit jaar de trend van 2016, dat nu nog in de boeken staat als het warmste jaar sinds de metingen begonnen.

In 2016 werden de hoge temperaturen onder meer veroorzaakt door een zeer heftige manifestatie van El Niño. Dat natuurverschijnsel zorgde er met name in de eerste helft van het jaar voor dat het kwik flink opliep. Dit jaar is El Niño aanmerkelijk minder sterk, maar zijn de temperaturen desalniettemin opmerkelijk hoog. Zo was januari wereldwijd de warmste maand ooit.

In het eerste kwartaal waren de temperaturen in Europa en Azië gemiddeld drie graden hoger dan gemiddeld. Volgens de Amerikaanse onderzoekers is de kans dat 2020 een van de vijf warmste jaren wordt, nu al 99,99 procent.

Hoewel de uitstoot van broeikasgassen omlaag is gegaan door de lockdowns, neemt de concentratie van dergelijke gassen in de atmosfeer nog altijd toe, waarschuwt klimaatwetenschapper Karsten Haustein van de University of Oxford tegenover The Guardian. “Deze crisis biedt wel een unieke kans om onze keuzes te heroverwegen”, hoopt ze. Haustein pleit onder meer voor meer duurzame vormen van transport en energieopwekking.