33-jarige corona-ontkennende influencer overleden aan corona

De 33-jarige Oekraïense influencer Dmitry Stuzhuk is zaterdag overleden aan complicaties veroorzaakt door het coronavirus. Stuzhuk, met 1,1 miljoen volgers op Instagram, was tot hij ziek werd vurig verkondiger van de boodschap dat het virus een hoax was. Pas toen hij in het ziekenhuis aan de beademing moest kwam hij tot inkeer.

Volgens de Britse tabloids The Sun en Mirror raakte de influencer besmet tijdens een reis naar Turkije. Daar werd hij ’s ochtends wakker met een gezwollen hals en ademhalingsproblemen. Eenmaal terug in Oekraïne werd direct opgenomen in het ziekenhuis. Daar deelde hij selfies met een zuurstofmasker op, maar waarschuwde zijn volgers ook zijn eerdere uitspraken te vergeten. Via Instagram zei hij: “Ik wil met jullie delen hoe ziek ik geworden ben. Ik dacht dat Covid-19 helemaal niet bestond, tot ik zelf ziek werd.” Ook waarschuwde hij dat Covid “helemaal geen kortdurende ziekte is. En het is zwaar!”

Na acht dagen mocht Stuhzuk het ziekenhuis verlaten, maar kreeg kort daarop hartproblemen en werd met spoed opnieuw opgenomen. Eenmaal terug in het ziekenhuis bleek dat het virus complicaties had veroorzaakt in bloedvatenstelsel. Zaterdag overleed hij. Zijn ex-vrouw Sofia, die tijdens zijn ziekte aan zijn ziekenhuisbed zat, maakte zijn overlijden bekend. Daarbij deelde ze de trieste boodschap: “Ik ben zo verdrietig dat je al die tijd niet naar me hebt willen luisteren over je gezondheid.” Het stel had samen drie kinderen.