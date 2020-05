Kee & Van Jole bespreken de perikelen rond 50Plus en Denk, twee partijen die in rap tempo uit elkaar aan het vallen zijn. Parlementair journalist Peter Kee geeft een inkijk in de laatste ruzies bij 50Plus waar partijvoorzitter Dales de fractievoorzitter Van den Brenk figuurlijk het mes op de keel zet.

Het bestuur van 50Plus, onder leiding van Geert Dales, eist een rectificatie van fractievoorzitter Corrie van Brenk. Van Brenk heeft volgens het bestuur smadelijke en onjuiste uitspraken gedaan. In de brief stelt het bestuur een ultimatum. Als Van Brenk haar uitspraken niet heeft teruggenomen voor 7 mei 12.00 uur, dan onderneemt het bestuur vervolgstappen.

Francisco van Jole constateert dat het 6 mei is, de dag dat Pim Fortuyn werd vermoord en dat deze twee partijen gerekend kunnen worden tot de erfenis van de politieke omwenteling die hij in gang zette. “Hoe triest is het dat ze alleen met zichzelf bezig zijn terwijl het land in een ongekend grote crisis verkeert.”

De aflevering is later vandaag ook te beluisteren via Spotify: