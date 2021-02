Aanbieder commerciële covid-tests moet lab sluiten: kwaliteit ondermaats

De commerciële aanbieder van coronatests PCR Test Nederland moet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onmiddellijk stoppen met het uitgeven van testuitslagen. De gebruikte analysemethode is volgens de Inspectie onder de maat. Hoewel de laboratoria dicht moeten, mogen de zestien teststraten van het bedrijf wel gewoon openblijven.

Vorige week voerde de IGJ een controle uit in het lab van PCR Test Nederland. Daar bleek dat de bestuurder van het laboratorium niet kon aantonen dat de gebruikte test daadwerkelijk voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Ook is het lab niet geaccrediteerd of gecertificeerd en was het niet ingericht op het correct uitvoeren van testanalyses. Daarnaast kon de bekwaamheid en bevoegdheid van de mensen die er werken niet worden aangetoond. Het is de eerste keer dat de inspectie een dergelijke straf oplegt.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt geschrokken te zijn en laat weten dat het RIVM de testmethode inderdaad niet gevalideerd heeft, maar dat de methode in andere landen wel is goedgekeurd. De teststraten van het commerciële bedrijf blijven open, onduidelijk is waar de afgenomen tests worden geanalyseerd nu het eigen lab de deuren heeft moeten sluiten. Wie een coronatest afneemt bij PCR Test Nederland betaalt daarvoor 145 euro.

Bronnen: RTV Utrecht, AT5 / Beeld: Flickr