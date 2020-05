Aangifte tegen ambtenaren Belastingdienst om toeslagenaffaire

Het ministerie van Financiën heeft aangifte gedaan tegen de ambtenaren die een grote rol speelden in de toeslagenaffaire. Volgens de aangifte is er vermoedelijk sprake geweest van ‘beroepsmatige discriminatie’ en ‘knevelarij’: het vorderen van een bedrag of het stopzetten van een betaling, terwijl de ambtenaren wisten dat dat niet terecht was. NRC Handelsblad schrijft:

De aangifte heeft betrekking op het werk van drie teams van de Belastingdienst die betrokken waren bij de onderzoeken naar fraude met kinderopvangtoeslag. De aanleiding voor de aangifte is het advies van strafrechtexpert Hendrik Jan Biemond die de systemen onderzocht die de Belastingdienst gebruikte bij deze fraudeonderzoeken. In zijn advies schrijft Biemond dat er een „redelijk vermoeden” van de misdrijven bestaat.

Volgens de aangifte stopten de ambtenaren voorschotbetalingen aan ouders die daar wel recht op hadden. Dat er sprake was van discriminatie blijkt onder meer uit het feit dat de ambtenaren onderzoeken deden die alleen gericht waren op toeslagaanvragers met de Ghanese of Roemeense nationaliteit.

SP-Kamerlid Renske Leijten, die zich in de toeslagenaffaire heeft vastgebeten, juicht de aangifte toe. “Het is meer dan terecht”, meent zij. “Maar de beerput moet helemaal open, want er zijn ook politiek verantwoordelijken. Volgens de SP moet er daarom óók een parlementaire enquête komen naar de toeslagenaffaire.”