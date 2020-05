Aannemer mist aanwijzing, maait kostbaar Amsterdams natuurproject weg

Een aannemer heeft in Amsterdam per ongeluk een natuurproject met de grond gelijk gemaakt. Dat meldt de NOS. Tussen het Gijsbrecht van Aemstelpark en het Amsterdamse Bos was een 500 meter lange groenstrook aangelegd om de parken te verbinden voor zeldzame bijensoorten, vogels, vlinders, vleermuizen en kleine zoogdieren. Die strook, waar de gemeente 120.000 euro in heeft gestoken, is grotendeels weggemaaid.

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de aannemer bij het maaien een verouderde kaart gebruikt. Voor het maaiseizoen zijn er voor de maaiers informatiebijeenkomsten geweest en zijn er nieuwe kaarten verstuurd, maar deze aannemer wist blijkbaar van niets. Een boze buurtbewoner laat weten dat de aannemer het alsnog had kunnen weten, omdat aan het begin van de maairoute ook een informatiebord staat.

Een ecoloog betrokken bij het natuurproject laat weten dat het twee jaar duurt voor de schade is hersteld. Hij spreekt van een geluk bij een ongeluk dat de oevervegetatie niet is weggemaaid, ‘want dan had hij ook de nesten van broedende vogels kunnen raken’. De aannemer heeft aangeboden de kosten van de vernieling op zich te nemen en zelf nieuwe bloemen te zaaien.

cc-foto: Rijksdienst voor cultureel erfgoed