Aanslag op woning Belgische politicus die uitgesproken voorstander is van vaccineren

In België is een aanslag gepleegd op de woning van een politicus nadat hij mensen aanmoedigde zich te laten vaccineren. Pascal Arimont zit in het Europees parlement als enig lid namens de kleine Duitstalige gemeenschap van België. Hij is een vertegenwoordiger van de Christlich Soziale Partei, een christendemocratische partij en in verhouding de populairste politicus van België. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een brandbom naar zijn woning gegooid. De molotovcocktail belandde tegen de gevel net onder het slaapkamerraam van zijn kinderen. Op zijn garagedeur stonden leuzen gekalkt: “Liegen, chanteren, aanzetten tot haat, verdeeldheid zaaien… jullie zullen ervoor betalen.” De brandbom heeft geen schade aangericht. Volgens Arimont is de brandstof in het kelderraam gevallen.

Het is al de tweede keer dat de woning van Arimont doelwit is. Eerder werd een toegangshek besmeurd met rode verf. De VRT schrijft:

Arimont vermoedt dat de actie te maken heeft met zijn uitgesproken standpunt voor vaccinaties: “Ik meng me in dat debat, omdat ik ervan overtuigd ben dat vaccinaties de uitweg uit deze crisis zijn. Ik ben geen viroloog of vaccinoloog, maar ik pleit er wel voor om de wetenschappers te volgen. Als de wetenschap ons aanraadt om ons te laten inenten, wie ben ik dan om dat niet te geloven? Ik heb daar vrijdag nog een tekst over geschreven op mijn Facebookpagina. De dag erna wordt mijn huis aangevallen, dus voor mij lijkt er een duidelijk verband te zijn. Op sociale media ben ik ook al verschillende keren aangevallen. (…) Ik vraag me af wat de volgende stap zal zijn. Ik ben politicus, ik ben gewend aan soms harde discussies. Wat gaat men hierna proberen om me bang te maken of om me het zwijgen op te leggen? Bovendien kunnen mijn vrouw en kinderen hier ook het slachtoffer van worden. Men heeft mijn huis in brand proberen te steken, terwijl mijn vrouw en kinderen lagen te slapen.”

Eerder werd de woning van de premier van Duitstalig België beklad. In Brussel hebben collega-parlementsleden maandag hun steun uitgesproken voor Arimont. “We zullen dergelijke haat nooit tolereren”, schreef parlementsvoorzitter David Sassoli in een verklaring. “In een democratie moet verschil van mening opgelost worden met woorden, niet met geweld. De verantwoordelijken moeten voor de rechter worden gebracht.”

Esther de Lange, parlementslid voor de Nederlandse christen-democraten, veroordeelde de aanslag op Twitter: “Mijn volledige steun aan collega @pascal_arimont en zijn gezin na de aanval op hun huis. Een molotovcocktail onder het slaapkamerraam van kinderen gooien is onacceptabel.”

Mijn volledige steun aan collega @pascal_arimont en zijn gezin na de aanval op hun huis. Een molotovcocktail onder het slaapkamerraam van kinderen gooien is onacceptabel.

Mijn @EPPGroup staat op tegen haat en terreur. Ik verwacht dat de daders snel gepakt en gestraft worden. https://t.co/fNUe7eAS7m — Esther de Lange (@Esther_de_Lange) December 6, 2021

Ook Assita Kanko, MEP namens de rechtse nationalistische NV-A, veroordeelt de aanslag, net als vele anderen: “Absoluut verwerpelijk. Kritiek op politici moet kunnen, maar overgaan tot geweld kan nooit. Alle steun voor collega Arimont & iedereen die geweld meemaakt.”