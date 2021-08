Aantal geboren Amsterdammers neemt af door gebrek aan babyzorg

Vijftig procent van de hoogzwangere vrouwen die aankloppen bij het OLVG-ziekenhuis in het centrum van Amsterdam worden geweigerd wegens capaciteitsgebrek. In het populaire ziekenhuis vinden tweederde van alle ziekenhuisbevallingen plaats. Steeds vaker komt het voor dat er geen ander ziekenhuis in de stad is waar naar uitgeweken kan worden.

Vorig jaar werd 1186 moeders geweigerd bij het OLVG, op een totaal aantal geboortes van 5776. Dit jaar wordt afgestevend op een zelfde aantal. Het is geen gevolg van de coronacrisis. De laatste jaren worden al steeds veel moeders geweigerd door Amsterdamse ziekenhuizen als gevolg van gebrek aan capaciteit.

AT5 meldt:

Karlijn Janssen, verloskundige van het geboortecentrum Amsterdam, hoort de laaste weken ook steeds vaker ‘nee’ als ze een hoogzwangere wil aanmelden bij een ziekenhuis in de stad. ”De nood is wel echt hoog. We zijn gemiddeld vier ziekenhuizen aan het bellen voordat we ergens terecht kunnen. Heel geregeld merken we dat we in Amsterdam niet terecht kunnen.”

Het gevolg van het gebrek aan voldoende zorgmogelijkheden in de hoofdstad is dat kinderen daarom noodgedwongen buiten de stad geboren worden, bijvoorbeeld in Blaricum. De slachtoffertjes dragen die geboorteplaats vervolgens de rest van hun leven mee, tot verdriet van hun ouders en vermoedelijk later ook zijzelf. Een gespecialiseerd verpleegkundige stelt tegenover AT5 dat het niet langer vanzelfsprekend is dat je als Amsterdammer ook in Amsterdam geboren kan worden.

”Mensen willen graag een Amsterdammertje, dat snap ik heel goed, maar wij bieden ook graag zorg en willen ook gezonde Amsterdammertje op de wereld zetten. Als het niet veilig is komt dat in het gedrang”, zegt Brans. ”Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, ze hoeven niet op straat voor het ziekenhuis te bevallen. Het lijkt mij wel goed om de verwachtingen wat naar beneden bij te stellen. De verwachting om in Amsterdam te kunnen bevallen kunnen wij niet altijd inwilligen.”

Bij gebrek aan medische capaciteit is de enige directe oplossing voor het probleem dat vrouwen niet meer naar het ziekenhuis gaan maar thuis bevallen.

Volgens Janssen is er een hele simpele oplossing voor de druk in de ziekenhuizen en het issue dat ouders kunnen hebben als hun kind niet in de stad geboren kan worden. ”Vlak thuis bevallen niet uit. Ik denk dat dat een hele goede oplossing is, dan tackle je eigenlijk het hele capaciteitsprobleem. Natuurlijk is het niet voor iedereen weggelegd, maar ik zou het zeker in optie nemen.”

