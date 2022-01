Aantal vuurwerkslachtoffers verdubbeld

Een lockdown en een vuurwerkverbod hebben niet kunnen voorkomen dat het aantal vuurwerkslachtoffers rond de jaarwisseling is verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van VeiligheidNL. Maar liefst 773 moesten voor vuurwerkgerelateerde verwondingen worden behandeld, vorig jaar waren dat er nog 383.

Bij het overgrote deel van de slachtoffers gaat het om brandwonden (37 procent). Ook oogletsel en hoofdwonden (beide 19 procent) kwamen vaak voor. In enkele gevallen raakten slachtoffers vingers kwijt, allemaal door zwaar illegaal vuurwerk. De helft van de gewonden stak het vuurwerk niet zelf af, maar was een noodlottige omstander. In 53 procent van de gevallen was de gewonder jonger dan 20 jaar, 190 slachtoffers waren jonger dan 12.

Hoewel het aantal verwondingen fors hoger is dan vorig jaar, is er vergeleken met de jaren daarvoor wel een scherpe daling. Het aantal slachtoffers in 2018 (1134), 2019 (1197) en 2020 (1285) lag beduidend hoger.