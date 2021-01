Abdelkader Benali trekt zich terug als 4 mei-spreker na verwijt antisemitisme

Abdelkader Benali trekt zich terug als spreker bij de Nationale 4 mei-herdenking. Dat laat de schrijver weten via sociale media. Benali zou die dag een lezing houden, maar kwam deze week in opspraak vanwege een uitspraak over Joden uit 2006. Dat leverde hem het verwijt van antisemitisme op, dat hij direct bestreed. Desondanks zegt hij nu toch zijn lezing af.

In een verklaring laat Benali weten:

Op 4 mei komen we bij elkaar om te herdenken en de discussie rond mijn uitlatingen mag mensen daarbij niet hinderen. Daarom heb ik besloten dat het beter is als een ander de lezing houdt.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zegt Benali’s keuze te begrijpen en respecteren en de ontstane onrust te betreuren:

Benali heeft tijdens diverse andere herdenkingen en gelegenheden gesproken en stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij die gelegenheden werd hij juist geroemd om zijn inlevingsvermogen. Hij heeft zich daarbij altijd zeer begaan getoond met de oorlogsslachtoffers. Om die reden had het Nationaal Comité 4 en 5 mei Benali uitgenodigd.