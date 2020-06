Tijdens een vragenuur bij Radio Rijnmond kreeg burgemeester Aboutaleb de vraag voorgelegd waarom hij afwezig was bij de Black Lives Matter demonstratie die afgelopen woensdag in Rotterdam werd gehouden. Tussen de vijf- en tienduizend deelnemers namen deel. In Amsterdam was burgemeester Femke Halsema wel tussen de demonstranten gaan staan.

Tijdens de demonstratie werd door een van de sprekers opgemerkt dat Aboutaleb in het verleden wel Zwarte Piet ontving maar nu verstek liet gaan.

Aboutaleb stelt in zijn antwoord dat de burgemeester nooit demonstreert en altijd neutraal moet blijven. “Wat moet ik dan als Pegida me vraagt mee te demonstreren? Of de PVV-aanhangers? Ik ben ook hun burgemeester.” De interviewer wijst nog even op de spraakmakende demonstratie die werd gehouden uit protest tegen de terroristische moord op de redactie van Charlie Hebdo in 2015 (zie video hieronder). Dat ging ook om protest tegen dodelijk geweld. Volgens Aboutaleb betrof dat geen binnenlandse aangelegenheid.

Aboutaleb constateert wel dat de belangstelling voor de Black Lives Matter demonstraties overweldigend is en dat racisme en discriminatie nu op de politieke agenda staan:

“Zelfs premier Rutte zegt nu dat hij meer begrip heeft voor de pijn van de demonstranten en ik heb hem gecomplimenteerd met deze uitspraak”, zegt Aboutaleb. “We moeten racisme en discriminatie durven te bespreken en op de agenda blijven zetten”, zegt de Rotterdamse burgemeester die er zelf ook mee te maken heeft gehad.”Ik nam vroeger voor mijn werk de nachttrein naar Amsterdam. Op het Rokin ging ik dan uit mezelf al, als een vrouw me tegemoet liep, aan de andere kant van de stoep lopen zodat ze maar niet zou denken dat ik op haar tasje uit was. (…) Ook mijn zoon, die donkerder is dan ik, is toen we nog in Rijswijk woonden, met zijn scootertje vroeger vele malen zomaar aan de kant gezet. Dat is vervelend”, zegt Aboutaleb. “Dat je in je gedrag al moet anticiperen dat een ander denkt dat je een crimineel bent. Puur om je uiterlijk.”

