Adverteerders VI trekken zich terug vanwege racisme Johan Derksen

Het sportprogramma Veronica Inside is al twee adverteerders kwijt als gevolg van het hardnekkige racisme van Johan Derksen in dat programma. Nog ten minste twee andere adverteerders willen met Veronica in gesprek.

Johan Derksen zorgt met grote regelmaat voor ophef door racistische en seksistische uitspraken in zijn programma. Afgelopen week was het weer zo ver. Presentator Wilfred Genee liet zien dat bij een Black Lives Matter-demonstratie één persoon verkleed als Zwarte Piet kwam opdagen om een tegengeluid te laten horen. Op de vraag wat Johan Derksen daarvan vond, antwoordde die: “Weten we zeker dat dat Akwasi niet is.”

Na de uitspraak werd door veel mensen aan Talpa, waar Veronica onder valt, gevraagd om het racisme van Derksen niet onbestraft te laten. Als reactie daarop liet Veronica weten niet van plan te zijn actie te ondernemen. Dat leidde tot een roep aan adverteerders om een boycot van het programma, die al snel werd onderschreven door voetballers als Memphis Depay en Eljero Elia, maar ook andere BN’ers als Arie Boomsma en Anouk.

De bedrijven die inmiddels hun banden met Veronica Inside hebben verbroken zijn Zespri en Gilette.

Bron: Nu.nl