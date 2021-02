Afgelegen Italiaans eiland geteisterd door reeks raadselachtige roofpartijen

Het afgelegen Italiaanse eilandje Capraia is in de ban van een reeks diefstallen die zo goed als zeker gepleegd zijn door een van de ongeveer vierhonderd inwoners. Niemand wie de dader is en dat zorgt ervoor dat de hechte gemeenschap elkaar met groeiend wantrouwen bekijkt.

De meeste diefstallen, uit zowel winkels als huizen, zijn deze winter gepleegd. Een tijd waarin er nagenoeg geen bezoekers van buiten op het eiland zijn. Capraia, gelegen tussen het Italiaanse vasteland en Corsica, is alleen bereikbaar per boot. En dan ook alleen nog maar onder de juiste weersomstandigheden. Tweederde van het eiland bestond tot 1986 uit een gevangenenkolonie. Tegenwoordig is het er stil, met uitzondering van de zomermaanden waarin er zo’n vierduizend bezoekers het eiland aandoen. Er gebeurt vrijwel niets.

Afgelopen november werd ook loco-burgemeester Fabio Mazzei slachtoffer van een inbraak. Volgens hem moeten de daders bekenden zijn, want ze schenen precies te weten dat hij die dag in Pisa verbleef en daarbij leken ze ook te weten waar in het huis ze moesten zoeken.

De diefstallen hebben grote gevolgen voor de samenhang van de gemeenschap. Vrijwel iedereen bewaart zijn geld thuis, nadat de enige bank op het eiland vorig jaar sloot. Wat ook niet helpt is dat de enige beveiligingscamera, op het centrale plein, stuk is. De drie politieagenten worden door de bewoners bedolven onder de theorieën, maar vooralsnog heeft geen daarvan geleid tot een aanhouding.

Bron: The Guardian / cc-foto: Simone Carletti