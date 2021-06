Afhandeling toeslagenaffaire kan nog tien jaar duren

Als de rijksoverheid in dit tempo doorgaat met het behandelen van de dossiers van gedupeerden in de toeslagenaffaire, duurt het nog tien jaar tot alle zaken zijn afgehandeld. Medewerkers van de afdeling toeslagen kunnen het werk niet aan, bericht de NOS. Gemeenten maken zich zorgen over de trage afhandeling.

“Wij hebben zorgen dat we de mensen die we in beeld hebben en die heel zwaar getroffen zijn daardoor niet kunnen helpen,” zegt Rutger Groot Wassink namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken zegt dat gemeenten grote zorgen hebben over de nieuwe regelingen die door het kabinet worden bedacht, zoals een vergoeding voor alle ex-partners en kinderen. “Daardoor komt er weer een toeloop van mensen die de uitvoering verder bemoeilijkt.”

Inmiddels hebben 19.000 ouders 30.000 euro ontvangen. Later wordt bepaald of zij recht hebben op een grotere schadevergoeding.