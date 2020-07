Afrika Museum stopt met reclame voor ‘dagje Ghana’ na kritiek

“Leuk samen een dagje Ghana. Lekker ver weg in eigen land”, luidde de tekst van een reclame die mensen ertoe moest aanzetten om een bezoekje te brengen aan het Afrika Museum in Berg en Dal, dat op zijn terrein Afrikaanse huisjes heeft nagebouwd. Nadat er kritiek kwam op de reclame met een wit echtpaar en een vrolijk muziekje heeft het museum nu besloten om de campagne stop te zetten. Volgens critici zijn het museum en de campagne te wit. Omroep Gelderland schrijft:

Richard Kofi – een voormalig werknemer van het museum – plaatste het ongenoegen dat hij en anderen voelen over de campagne op zijn Instagram-pagina . Uit de vele reacties blijkt dat de campagne door een grote groep mensen als kwetsend wordt ervaren. De Nederlandse Goudkust in het huidige Ghana was een kolonie tussen 1598 en 1872. Daarna werd het Nederlandse bezit voor 47.000 gulden verkocht aan de Britten. Nederland verkocht en verscheepte er tienduizenden slaven. Het Afrika Museum bezit waardevolle kunstschatten uit landen als Ghana. De laconieke houding ten opzichte van de complexe onderlinge verbonden geschiedenis schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Kofi stelt dat het museum in Berg en Dal dat beter zou moeten aanvoelen.

Het is critici een doorn in het oog dat er weinig mensen met een Afrikaanse achtergrond bij het museum werken. Dat zou verklaren waarom het museum in de reclamecampagne zo makkelijk over de pijnlijke geschiedenis heenstapt.

Ook de ‘excuses’ die het museum aanbiedt aan mensen ‘die onze uitingen als kwetsend hebben ervaren’, schiet menigeen in het verkeerde keelgat. Daarmee wordt immers een deel van het probleem afgewenteld op de mensen die bezwaar maken tegen de campagne. “Waarom is het moeilijk om te zeggen: excuses aan alle mensen die we hebben gekwetst”, vraagt presentator Milouska Meulens zich af.

