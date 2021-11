Aftrap carnaval en Sint-intocht Roermond afgeblazen vanwege corona

De Sinterklaasintocht in Roermond gaat niet door vanwege corona, zo maakte het plaatselijke Sint Nicolaas Comité woensdag bekend. Nu gaat er ook een streep door de aftrap van het carnaval in Noord- en Midden-Limburg op 11 november, meldt 1Limburg.

“We hebben in Noord- en Midden-Limburg te maken met stijgende cijfers. Dat vertaalt zich weer op de zorg. Neem eens voorbeeld aan ziekenhuis VieCuri dat te maken had met een opnamestop. Daarnaast is het ziekteverzuim in de zorg hoog. Dit moeten we ons niet aan willen doen”, legt burgemeester Antoin Scholten van Venlo als voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord uit.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de aftrap van carnaval zou plaatsvinden op het Stationsplein in Roermond. Daar werden 15.000 mensen verwacht in een afgezette ruimte.

Afgelopen dinsdag maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge nieuwe coronamaatregelen bekend. De verwachting is dat zij volgende week vrijdag de teugels verder zullen aantrekken.

Eerder deze week waarschuwde het RIVM dat er stevig moet worden ingegrepen om ervoor te zorgen dat we ‘normaal’ Sinterklaas en Kerst kunnen vieren.