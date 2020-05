Agent die George Floyd vermoordde gearresteerd

De Amerikaanse politieagent verantwoordelijk voor de dood van George Floyd is gearresteerd. Dat heeft senator Amy Klobuchar bevestigd. Volgens haar is de arrestatie van Derek Chauvin ‘de eerste stap naar gerechtigheid’. Hem wordt moord in de derde graad ten laste gelegd, een zogeheten third degree murder. In de staat Minnesota staat daar een maximum gevangenisstraf op van 25 jaar. Het is nog niet bekend wat de andere drie betrokken agenten te wachten staat.

Police officer Derek Chauvin has been arrested and is in custody for the murder of George Floyd. The first step towards justice. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) May 29, 2020

Dat het uitgerekend oud-presidentskandidaat Klobuchar is die de arrestatie van Chauvin bejubeld, is opmerkelijk. Donderdag bracht The Guardian nog het bericht naar buiten dat Klobuchar die tussen 1999 en 2007 de hoogste aanklager in de staat Minnesota was, zeker tien keer weigerde een agent te vervolgen na het doden van een burger.

Het is ook niet de eerste keer dat agent Derek Chauvin zich in deze situatie bevindt. In 2006 was hij een van de agenten betrokken bij het doodschieten van een dader van een steekpartij. Klobuchar weigerde tot vervolging over te gaan, waarna de agenten werden vrijgesproken. Vrijdag ontkende Klobuchar in een interview met MSNBC dat ze destijds geen actie ondernam.

De zwarte Amerikaan George Floyd stierf maandag na een hardhandige arrestatie door vier agenten in de stad Minneapolis. De politie werd gebeld nadat er een melding was gemaakt dat Floyd met een vals briefje van 20 dollar zou hebben betaald. Het officiële verhaal van de politie luidde dat Floyd zich vervolgens tegen zijn arrestatie verzette. Uit camerabeelden bleek echter al snel dat van dat verhaal niets klopt en dat Floyd zich geen moment heeft verzet. Direct na de dood van Floyd verschenen er videobeelden waarop te zien is hoe Chauvin zijn knie minutenland in de nek van Floyd drukt, terwijl die roept dat hij geen lucht krijgt. Vrijdag kwamen er nog meer beelden naar buiten, daarop is te zien dat naast Chauvin nog eens twee agenten op Floyd zitten, terwijl een vierde agent toekijkt terwijl het leven uit Floyd vloeit.

cc-foto: Fibonacci Blue