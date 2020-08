Ahold boekt forse winst door coronacrisis, personeel krijgt ‘middelvinger’

Supermarktconcern AholdDelhaize heeft in het tweede kwartaal van dit jaar zijn kwartaalwinst verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is het gevolg van het hamsteren van consumenten na de corona-uitbraak. De forse winst van het bedrijf vloeit rechtstreeks naar de aandeelhouders van het concern. Het personeel dat tijdens de piek van de pandemie de schappen zo goed en kwaad als het kon gevuld hield in stampvolle supermarkten, krijgt een cadeaubon van 25 euro.

‘Schrijnend’, noemt CNV-bestuurder Jacqueline Twerda het financiële beleid van het moederbedrijf van Albert Heijn. Aandeelhouders ontvangen 67 procent meer dividend dan normaliter zou worden uitgekeerd. Dat komt neer op zo’n 220 miljoen euro verdeeld over de houders van 1,1 miljard aandelen. RTL Nieuws berekende: “Als datzelfde bedrag verdeeld was onder de 380.000 personeelsleden die het supermarktbedrijf wereldwijd heeft, dan hadden ze zo’n 580 euro per persoon kunnen incasseren.”

De cadeaubon die het personeel in plaats daarvan krijgt, kan worden ingewisseld bij Bol.com, een andere dochteronderneming van AholdDelhaize. ‘Een middelvinger’, zegt Jacqueline Twerda. “Zij die middenin de coronacrisis al dat toiletpapier bijvulden krijgen vrijwel niets”.