Airbnb moet miljoenen aan onterechte servicekosten terugbetalen

Verhuurplatform Airbnb heeft in strijd met de wet gehandeld door service- en andere bemiddelingskosten in rekening te brengen bij Nederlandse huurders. Dat heeft de rechtbank Amsterdam maandag bepaald. De uitspraak houdt in dat alle Nederlandse gebruikers van Airbnb die sinds juli 2016 een vakantiewoning via het platform hebben gehuurd, de onterecht betaalde servicekosten kunnen terugvorderen.

De zaak was aangespannen door een man uit Amsterdam die sinds 2016 zeven keer een vakantiewoning huurde via Airbnb. Hij betaalde daarvoor bij elkaar opgeteld ruim 500 euro aan servicekosten. Onterecht, zo vond hij en bracht de zaak voor de rechter. Die stelde de man in het gelijk, aangezien in Nederland een bemiddelaar die zowel voor de verhuurder als voor de huurder optreedt, geen kosten in rekening mag brengen aan de huurder. Die wet wordt ook wel “het verbod op het dienen van twee heren” genoemd en is bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen. De wet werd tot nu toe vooral toegepast op makelaars.

In 2016 verhoogde Airbnb de maximale servicekosten van 12 procent naar 20 procent van de overnachtingsprijs. Afgelopen jaar verwijderde het verhuurplatform zelfs alle beperkingen op de hoogte van die kosten uit de algemene voorwaarden. De uitspraak van de rechter betekent een mogelijke financiële strop voor Airbnb. Sinds 2016 werd het platform ongeveer een miljoen keer gebruikt door Nederlandse huurders. Gemiddeld gaat het om 200 euro per persoon die teruggevorderd kan worden. Online is een voorbeeldbrief beschikbaar die gebruikt kan worden voor de terugvordering.

Airbnb verweerde zich door te zeggen dat het dienen van twee heren in hun geval niet opgaat, omdat het hoofdkantoor in Ierland gevestigd is waar een dergelijke wet niet geldt. De rechter ging daar niet in mee.

cc-foto: Pixabay