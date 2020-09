Akwasi wint FunX Power Award voor strijd tegen racisme

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de FunX Awards, heeft rapper, schrijver en activist Akwasi de Power Award in ontvangst mogen nemen. De prijswinnaars worden gekozen door de luisteraars van FunX, met uitzondering van de Power Award waarvan de winnaar door de radiozender zelf wordt bepaald. Dit jaar viel die eer ten beurt aan Akwasi ‘voor zijn inzet voor Black Lives Matter’.

Ik ben heel erg blij met wat ik nu krijg hier, wauw”, aldus Akwasi bij het in ontvangst nemen van de prijs Hij droeg de award op aan iedereen die achter hem staat: “Het gaat niet om mij, maar om iets veel groters. Dit is voor iedereen die strijd om gelijkwaardigheid.”

Deze award wil ik graag opdragen aan iedereen die weleens een vuist in de lucht heeft gegooid. Gooi ‘m nog hoger en raak de sterren aan.

Voor mensen niet bekend met de kunst van Akwasi, werd hij een bekende naam na zijn toespraak tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in juni van dit jaar. “Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, sprak hij daar. Dat leidde tot hevige verontwaardiging bij rechtspopulisten en piet-fans zoals bijvoorbeeld Johan Derksen en ook PVV-leider Geert Wilders die een groot deel van zijn inbreng in de APB dinsdag aan Akwasi wijdde. Het OM deed onderzoek en concludeerde dat de uitspraak weliswaar strafbaar was, maar besloot Akwasi niet te vervolgen omdat hij publiekelijk afstand heeft gedaan van zijn woorden. In een uitgebreide verklaring schreef hij dat geweld onacceptabel is.

Het is de eerste keer dat de Power Award wordt uitgereikt. De prijs wordt vanaf nu ieder jaar overhandigd aan iemand die een belangrijke maatschappelijke bijdrage voor de doelgroep van de radiozender heeft geleverd.

Bronnen: FunX, AD