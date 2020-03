Alle scholen dicht

Alle scholen blijven vanaf maandag 16 maart gesloten. Ditzelfde geldt voor de kinderopvang. Dat heeft het kabinet zondag besloten na spoedoverleg met onderwijsorganisaties. Ook horecagelegenheden en sportclubs gaan op slot, weet RTL Nieuws te melden. Haagse bronnen melden aan de NOS dat voor kinderen van ouders in vitale beroepen – zorg en hulpdiensten bijvoorbeeld – opvang wordt geregeld.

Naast deze nieuwe maatregelen maakte minister Bruins van Medische Zorg dat de eerdere maatregelen een week langer van kracht blijven, dus in plaats van tot 31 maart, tot 6 april. De minister drong er ook nogmaals op aan niet te hamsteren in supermarkten, aangezien dit nergens voor nodig is. Er is voldoende voorraad en supermarkten kunnen gewoon bevoorraad worden.

Maandagavond zal premier Rutte een toespraak houden om de bevolking in te lichten over de stand van zaken en de maatregelen tegen de corona-epidemie. Die is om 19.00 uur te zien op NOS en RTL Nieuws. Inmiddels zijn in Nederland twintig mensen overleden aan het coronavirus.