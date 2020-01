Alle treinstations rookvrij, NS stopt met tabaksverkoop

Alle Nederlandse treinstations worden dit jaar rookvrij. In april stoppen de Nederlandse Spoorwegen bovendien met de verkoop van tabaksproducten in de eigen winkels. In oktober, als veel Nederlanders proberen te stoppen met roken, haalt ProRail de rookzuilen en rookzones weg, meldt het AD.

Tabak en de bijverkoop – veel rokers kopen tegelijk broodjes of koffie – brengen volgens de spoorwegen miljoenen euro’s per jaar in het laatje. NS zegt de lagere omzet voor lief te nemen en spreekt van ‘een maatschappelijke keuze’.

De maatregelen, die er al een tijdje aan zitten te komen, stuitten eerder op verzet van rookverslaafde machinisten en conducteurs. Volgens de NS is dat echter een minderheid. Minder dan een kwart van het personeel rookt, en van de rokers wil de meerderheid met die ongezonde verslaving stoppen.

cc-foto: Sebastiaan ter Burg