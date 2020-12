Als Jezus nu geboren werd, had Maria microplastics in placenta

In placenta’s van ongeboren baby’s zijn voor het eerst microplastics aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de vondst ‘punt van grote zorg’. De plastics werden aangetroffen bij vrouwen die een verder normale zwangerschap en bevalling hadden.

De gevolgen voor de gezondheid van de kinderen is nog niet duidelijk. Volgens de onderzoekers bestaat echter de kans dat chemicaliën in de plastics op langere termijn schadelijk kunnen zijn voor het immuunsysteem. De microplastics zijn waarschijnlijk ingeademd door de moeders en belandden in het lichaam zowel in het maternale weefsel dat uit de baarmoederwand groeit, als in het membraan waarin de foetus zich ontwikkelt.

Slechts zo’n 4 procent van de placenta’s is onderzocht, maar alleen al daarin werden gemiddeld ruim tien plastic deeltjes aangetroffen. Voor de onderzoekers is dat reden aan te nemen dat het totaal aantal vele malen hoger ligt. Alle gevonden microplastics bevatten verf, wat doet vermoeden dat ze afkomstig zijn van verpakkingsmateriaal, verfproducten of cosmetica. Het formaat van de deeltjes is ongeveer 0,01 millimeter, klein genoeg om door de bloedbaan vervoerd te worden. Niet zeker is of de deeltjes uiteindelijk ook in de lichamen van de baby’s terecht zijn gekomen.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environment International. De onderzoekers concluderen:

Gezien de cruciale rol van placentae bij het ondersteunen van de ontwikkeling van de foetus en als koppeling met de externe omgeving, is de aanwezigheid van mogelijk schadelijke plastic deeltjes een punt van grote zorg. Verdere studies moeten worden uitgevoerd om te beoordelen of de aanwezigheid van microplastics immuunreacties kan veroorzaken of kan leiden tot het vrijkomen van giftige verontreiniging, wat kan leiden tot gezondheidsschade.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van Britse wetenschappers dat de hoeveelheid microplastics in de lucht vele malen hoger is dan daarvoor werd aangenomen. In Londen bevat de lucht zelfs twintig keer meer plastic deeltjes dan in bijvoorbeeld Parijs. Ook in Nederland wordt al enige tijd onderzoek verricht naar de aanwezigheid van microplastics en de mogelijk schadelijke gevolgen van het inademen daarvan.

Bron: The Guardian