Amateurisme bij vaccin-vervoer: krokettenleverancier en onbruikbare flesjes

Een deel van de schaarse coronavaccins is zo amateuristisch vervoerd, dat ze vernietigd moesten worden omdat ze te veel door elkaar geschud waren. Ook werd bijvoorbeeld de plaatselijke krokettenleverancier ingeschakeld voor het transport. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek. De Inspectie Gezondheidszorg eist nu strenge transporteisen.

Volgens de krant wist de voorzitter van de brancheorganisatie van farmaceutische groothandels niet wat hij zag, toen hij het filmpje zag van de cateraar die de kostbare Pfizer-vaccins vervoerde. De man deed volgens voorzitter Léon Tinke zijn best, maar:

Dat hoort bijvoorbeeld in op temperatuur gecontroleerde koelkasten. Als wij het vervoer zo zouden aanpakken als die cateraar, zouden we een groot probleem hebben met de Inspectie Gezondheidszorg en dat is dan terecht.

Daar komt nog bij dat de brancheorganisatie zelf al sinds maart vorig jaar herhaaldelijk hulp bij het transport heeft aangeboden bij het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. Dat werd keer op keer geweigerd. In plaats daarvan is besloten dat elke zorginstelling zelf het vervoer tussen de locaties moet regelen. In de werkinstructie van het RIVM staat nergens vermeld dat de vervoerder ook daadwerkelijk ervaring moet hebben met het bezorgen van geneesmiddelen.

Overigens gaat het in het voorbeeld van de cateraar om een bedrijf uit Nieuwegein, dat werd ingeschakeld door de Utrechtse zorginstelling ZorgSpectrum. Die laatste laat weten ‘trots’ te zijn de vaccins zo snel te hebben vervoerd en dat ‘aan alle richtlijnen van het RIVM is voldaan’. De cateraar zelf benadrukt dat de bussen dagelijks schoongemaakt worden en ‘de temperatuur is prima’.

Bij onder meer het vervoer van vaccins naar Medisch Spectrum Twente (MST) ging het wel mis. De vaccins waren meer dan drie uur onderweg. Daarbij werden ze flink geschud en vielen ze om. Tientallen vaccins moesten weggegooid worden omdat ze niet meer betrouwbaar waren. MST laat weten dat het vervoer door een ervaren leverancier van geneesmiddelen is gedaan, maar weigert te zeggen welke. Ook laat het ziekenhuis niets los over waarom de vaccins zo lang onderweg waren.