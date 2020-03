Coronapatiënt in ambulance? Toch betalen bij Belgische toltunnel

Een ambulance met een Covid-19-patiënt is zaterdagavond tegengehouden bij het Belgische tolstation voor de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen. De ambulance nam de snelste route naar Terneuzen, maar liep flinke vertraging op bij de toltunnel, bericht het AD.

De slagboom bleef dicht. ,,Pas na tien minuten werd ons via de intercom verteld dat we gewoon moesten betalen.” Om de ernst van de situatie nog eens extra aan te geven werd besloten even de blauwe lichten van de ambulance aan te zetten, want misschien hadden de tolmedewerkers niet gezien dat er een ambulance met een coronapatiënt voor de slagboom stond? Het mocht niet baten.