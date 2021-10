Amerikaanse farmaceuten ontwikkelen eerste pil tegen corona

De Amerikaanse farmaceuten Merck en Ridgeback zeggen gezamenlijk een pil te hebben ontwikkeld, die het risico op ziekenhuisopname of sterfte na een Covid-besmetting halveert. Het medicijn, molnupiravir, zou in eerste klinische tests hebben bewezen dat vooral mensen uit een risicogroep baat hebben bij het middel wanneer dit in een vroeg stadium wordt toegediend.

De pil is getest op 775 mensen die allen positief getest waren op het virus, milde klachten hadden en tot een risicogroep behoorden. Dat verhoogde risico bestond onder meer uit een hoge leeftijd of bijvoorbeeld overgewicht. Voor het onderzoek kregen de proefpersonen gedurende vijf dagen tweemaal daags een pil, waarbij de helft het medicijn kreeg, en de andere helft een placebo. Van de mensen die het nepmiddel kregen, belandde 14 procent in het ziekenhuis, acht mensen overleden. Van de mensen die het werkelijke medicijn kregen, hoefde slechts 7 procent in het ziekenhuis te worden opgenomen, geen van deze mensen overleed.

Wat de pil doet is extra antilichamen aanmaken die het lichaam helpen het virus te bestrijden. De werking ervan is niet heel anders dan van het middel remdisivir, bekend omdat onder meer Donald Trump het kreeg toegediend na zijn coronabesmetting. Het grote verschil is dat middelen als remdisivir intraveneus moet worden toegediend. Behalve dat dit een risicovolle ingreep is, is het ook tijdrovend voor zorgpersoneel en daarnaast duur in aanschaf. Molnupiravir kost ongeveer een derde daarvan, namelijk zo’n 600 euro per patiënt. Het is het eerste coronamedicijn dat geslikt kan worden.

Merck en Ridgeback hebben inmiddels toelating tot de Amerikaanse markt aangevraagd. Het is nog niet bekend of en wanneer dat ook gebeurt voor Europa.