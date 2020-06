Amerikaanse militair wilde met Britse nazi’s aanslag plegen op eigen eenheid

Een Amerikaanse militair heeft met een Britse groep neonazi’s samengespannen om een aanval op zijn eigen legereenheid uit te voeren en de leden ervan te vermoorden. Dat blijkt uit documenten die door het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn vrijgegeven.

Landsadvocaat Audrey Strauss noemt de soldaat in kwestie, de 22-jarige Ethan Melzer uit Louisville in de staat Kentucky, ‘de vijand van binnenuit’:

Melzer wordt ervan verdacht zijn eenheid in een moorddadige hinderlaag te lokken door hun locatie, sterkte en bewapening door te spelen aan een neonazistische, anarchistische, witte suprematistische groepering.

De soldaat was lid van de groep Order of the Nine Angles (O9A), wiens leden vaker betrokken zijn geweest bij moord en verschillende geweldsdaden. Volgens het ministerie van Justitie zijn de O9A-leden ‘gewelddadig, neonazistisch, antisemitisch, satanisch en zijn ze lovend over zowel nazi’s als Adolf Hitler, als jihadisten als Osama Bin Laden’.

O9A ontstond als een marginale beweging in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 60 van de vorige eeuw. De laatste jaren neemt hun populariteit toe onder gewelddadige neonazi’s en witte nationalisten. Het afgelopen jaar zijn vier tieners met banden met O9A veroordeeld voor terreurdaden.

De eenheid van Melzer is gestationeerd buiten de VS. Hij wordt vervolgd wegens samenzwering en poging tot moord op Amerikaanse staatsburgers, samenzwering en poging tot moord op militairen, het leveren van materiële steun aan terroristen en het plannen van moord en verminking in een ander land.

cc-foto: US Army