Amerikaanse minister van Financiën tegen Greta: ‘Kom maar terug als je economie hebt gestudeerd’

Minister van Financiën Steven Mnuchin heeft in Davos fel uitgehaald naar Greta Thunberg. De klimaatactivist moet van hem eerst maar een studie economie aan de universiteit gaan volgen, voordat ze zich buigt over hoe het Amerikaanse economische beleid zich moet verhouden tot de klimaatcrisis.

De sneren werd gemaakt tijdens een persconferentie op het het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Daar komen de politieke, zakelijke en financiële elite van over de hele wereld samen om de klimaatcrisis te bespreken.

Een verslaggever vroeg volgens CNN aan Mnuchin: Greta Thunberg heeft opgeroepen tot een afstoting van de publieke en private sector van fossiele brandstoffenbedrijven. Vormt dat een bedreiging voor de Amerikaanse economische groei? “Is zij een belangrijke econoom? Wie is zij? Ik ben in de war,” reageerde Mnuchin. “Het is lachwekkend. Nadat ze economie heeft gestudeerd aan de universiteit, kan ze terugkomen en dat aan ons uitleggen.”

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG

CNN vroeg om commentaar aan de vertegenwoordigers van de Zweedse klimaatstrijder.”Thunberg heeft herhaaldelijk industriële landen bekritiseerd omdat ze niet genoeg doen om de crisis aan te pakken. Eerder deze week op de conferentie zei Thunberg tegen wereldleiders dat er praktisch niets wordt gedaan om de CO2-uitstoot te verminderen, ondanks duidelijke bewijzen voor een dreigende klimaatramp.

“Pretty much nothing has been done, since the global emissions of CO2 has not reduced.”

Greta Thunberg spoke today at the annual gathering of the world’s business and political leaders in Davos. https://t.co/iyaD0hQqG6 pic.twitter.com/BWVZAzmHkb

— The New York Times (@nytimes) January 21, 2020