De rijkdom in het rijkste land ter wereld is ongelijk verdeeld, dat weet iedereen. Maar vrijwel niemand blijkt te weten hoe ongelijk. CBS Morning Show maakt het onderwerp inzichtelijk door de rijkdom te verpakken als een echte taart – een American pie – en aan voorbijgangers te vragen hoe de taart volgens hen verdeeld is over de verschillende inkomensgroepen. De resultaten zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.

De Democratische kandidaten Bernie Sanders en Elizabeth Warren stellen beiden de invoering van een vermogensbelasting voor om de scheefgroei is verhoudingen niet nog verder te laten toenemen.

We already know that the public vastly underestimates the level of inequality that exists, but this is perhaps the best illustration of this point I’ve ever seen. pic.twitter.com/nNXF7MVW57

— Don Moynihan (@donmoyn) February 1, 2020