Amerikanen vieren einde Trump-regime

Amerikanen zijn massaal de straat opgegaan om de overwinning van Joe Biden te vieren. Nadat persbureau AP en de grote nieuwszenders de Democraat uitriepen tot winnaar, barstte er een spontaan volksfeest los in veel steden.

In Philadelphia, de grootste stad van de staat Pennsylvania waarop alle ogen de afgelopen dagen waren gericht, trokken Democraten naar Independence Hall. Een historische plaats: daar werd op 4 juli 1776 de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring aangenomen.

De New Yorkse senator Chuck Schumer begaf zich onder de feestvierder in New York en belde Biden op om te laten horen hoe blij de bevolking was.

I called Joe Biden, and I held up the phone to let him hear Brooklyn cheering.

Elders in de stad was een van de feestvierders zo opgetogen dat hij zijn beperkte kennis van de Franse taal deelde met een verslaggever van de Franse 24-uurs nieuwszender BFM TV.

In Washtington DC verzamelden honderden mensen zich voor het Witte Huis om de nederlaag van Trump te vieren. Mensen droegen behalve vlaggen van Biden ook afbeeldingen van de applaudisserende Huis-voorzitter Nancy Pelosi en de onlangs overleden progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg mee.

You can hear a chant of “na na na na hey hey hey, goodbye” pic.twitter.com/S6WvXzZHAE

Hundreds cheer, wave flags, blast music and celebrate after Joe Biden was projected to win the presidency

Dat met Kamala Harris voor het eerst een niet-witte vrouw vice-president wordt, zorgde eveneens voor blijdschap. “Ik ben zo blij dat er eindelijk iemand in het Witte Huis zit die op mij lijkt”, verklaarde een zwarte vrouw in de hoofdstad tegenover Sky News.

"I'm so happy to see somebody that looks like me after all these years in the White House."

Sky's @SiobhanRobbins speaks to Joe Biden supporters in Washington about their new president-elect and vice-president elect Kamala Harris.

Follow live updates: https://t.co/9UFQKjm3u7 pic.twitter.com/qNSVzAAZKl

— SkyNews (@SkyNews) November 7, 2020