Amsterdam en Rotterdam schaffen mondkapjesplicht alweer af

Amsterdam en Rotterdam stoppen weer met de mondkapjesplicht. Die gold in beide steden sinds begin van deze maand op drukke plaatsen, zoals de winkelcentra. Vanaf maandag 31 augustus hoeven bezoekers van deze gebieden geen gezichtsbescherming meer te dragen. Dat meldt de NOS.

Volgens de veiligheidsregio in Amsterdam wordt het de komende tijd makkelijker anderhalve meter afstand te houden omdat de temperaturen omlaaggaan en het toeristisch hoogseizoen eindigt. Na een evaluatie en afhankelijk van de besmettingsontwikkeling zal de hoofdstad besluiten of de mondkapjesplicht opnieuw wordt ingevoerd of niet. Vorige week werd nog aangekondigd dat er strenger gehandhaafd zou worden op het dragen van een mondkapje en dat het niet dragen ervan tot boetes zou leiden. Rotterdam geeft geen reden waarom de proef nu wordt gestopt.

Winkeliers in zowel Amsterdam als Rotterdam hadden grote bezwaren tegen de mondkapjesplicht. Uit cijfers van een onderzoeksbureau bleek dat de drukbezochte winkelgebieden Lijnbaan in Rotterdam en Kalverstraat in Amsterdam bijna een derde minder bezoekers had. Dezelfde winkeliers liepen in juli nog vooraan in de roep om de invoer van een mondkapjesplicht omdat het volgens hen te druk was en de anderhalve meter niet kon worden gegarandeerd.

