Amsterdam sluit vaccinatielocatie om er festival te houden, prikafspraken afgezegd

In Amsterdam wordt raar opgekeken van een mededeling van de GGD dat prikafspraken verzet moeten worden omdat de vaccinatielocatie wordt gesloten omdat de plek gebruik wordt voor een festival.

De vaccinatie-afspraak van een vriendin is zomaar gecanceld omdat @pleinvrees die dag op NDSM is. Hoezo doen we letterlijk alles om langer in de ellende te zitten? We prikken toch juist om naar festivals te kunnen? — Tom Haines (@Tomghaines) July 5, 2021

AT5 meldt:

Het terrein wordt op 31 juli gebruikt voor het festival Pleinvrees. Dat was onderdeel van het huurcontract dat de GGD Amsterdam met de eigenaar van het terrein sloot, legt een woordvoerder uit. “Als er weer festivals plaats zouden mogen vinden, dan zou de vaccinatielocatie die dag dicht gaan.” Die afspraak was verwerkt in het landelijke afsprakensysteem voor de eerste vaccinatie-afspraak, maar bij de tweede is het misgegaan. “Als je een eerste afspraak plant, krijg je direct ook een tweede. Die stond automatisch wél op 31 juli.”

De GGD verklaart dat mensen die een vaccinatieafspraak hebben hun prik op een andere locatie kunnen krijgen. De verwarring werd groter omdat getroffenen een sms ontvingen die suggereerde dat wel een nieuwe afspraak gemaakt moest worden. Daarop raakten de telefoonlijnen van de GGD overbelast.

Overigens gaat ook bij het testen voor toegang een en ander mis. In Utrecht vond een corona-uitbraak plaats op een feest van een roeivereniging meldt RTV Utrecht:

De vereniging maakte gebruik van Testen voor Toegang. (…) Bestuurslid Bas van Rijn van Triton benadrukt dat ze zich aan de regels van de Rijksoverheid hebben gehouden: “Alleen mensen met een geldige QR-code mochten naar binnen. Het lijkt ons daarom het meest aannemelijk dat iemand die net gevaccineerd was en een geldige QR-code kreeg achteraf toch besmet was. Hoeveel mensen er precies besmet zijn geraakt wil Van Rijn niet kwijt.”

Dit weekend kreeg een jongen in Amsterdam die besmet was met corona onterecht een negatieve uitslag. Hij ging daarop nietsvermoedend feesten, meldt NH Nieuws:

Opnieuw een fout bij Testen voor Toegang: Danny (21) kreeg gisteren een negatieve testuitslag toegestuurd, maar werd vanmorgen gebeld door testafnemer Covidia met de boodschap dat hij wél corona heeft. In de tussentijd is hij naar een bomvolle shotjesbar in Amsterdam geweest. “Ik heb met iedereen staan knuffelen”, vertelt de Amsterdammer tegen NH Nieuws. Een woordvoerder bevestigt de fout.

Ook in Den Haag, Enschede en Maastricht worden uitbraken gemeld.

cc-foto: Peter Hessels