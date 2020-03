Amsterdam wil vluchtelingenkinderen Lesbos opvangen

Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad, bestaande uit GroenLinks, D66, PvdA, DENK, ChristenUnie en BIJ1, wil dat de hoofdstad meewerkt aan de opvang van alleenstaande kinderen die nu in vluchtelingenkampen op het Griekse Lesbos zitten. In een gezamenlijke verklaring schrijven zij:

Waar Europese leiders treuzelen en de humanitaire ramp als politiek spel gebruiken, dient Amsterdam op te staan. Een stap naar voren te zetten. Barmhartigheid en internationale solidariteit te tonen. Door niet naar de onderbuik te luisteren, maar het hart te laten spreken. Wij willen dat Amsterdam verantwoordelijkheid neemt en samen met andere Nederlandse en Europese steden deze kwetsbare kinderen zo snel mogelijk een veilige opvang biedt.

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children riepen Nederlandse gemeenten donderdag op om alleenstaande vluchtelingenkinderen over te nemen uit Griekenland. “Ze zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht”, waarschuwen de ngo’s.

Foto: Kinderen in een vluchtelingenkamp op Lesbos, 2016 | Mstyslav Chernov/Unframe